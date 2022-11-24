【產業概觀】景氣要復甦了嗎？從航運產業來看景氣循環

美國通膨數據低於預期，Fed 減緩升息步伐已成普遍共識，市場情緒轉趨樂觀而帶動近期股市出現一波明顯的反彈走勢。雖然年底還會有一次的升息，但升息的減緩，意味股市進入築底期，企業從去庫存階段逐漸走入加庫存的需求。

一、貨櫃航運與散裝航運為景氣循環指標

以直觀的角度而言，貨櫃航運運成品，例如，汽車、衣服、球鞋、家具，從工廠運往消費市場。目前最大的工廠還是中國，市場則在歐美等已開發國家，因此貨櫃業看的是運往美歐的貨運價格，決定產業的發展；散裝航運則是運送原材料，比如從礦場運往工廠，從澳洲巴西等原材料輸出國，運往工廠中國。未來當去庫存告一段落，景氣再次進入建庫存周期時，散裝產業的熱度自然升高，因此航運行業為明顯的景氣循環類股。

二、油輪市場貨運價格伴隨油價而上漲

2020 年的油輪市場大起大落，2020/3 疫情升溫用油需求降，國際油價暴跌，海上儲油需求大增 (2020/3 6532 萬桶→6 月 2.23 億桶)，中東往中國的 VLCC(超大型油輪) 現貨運價一周從 2.7 萬美元 / 日漲到 25 萬美元 / 日，在疫情影響和原油整體需求下滑的背景下，油輪市場 2H20 持續疲軟。

2021 年全球遭遇新冠變種病毒侵襲，雖然新船下水僅成長 1.5% 但原油運送需求卻衰退 0.8% 產業仍處於供過於求，虧損狀況較多。2022 年上半年疫情、高通膨、中國封城讓油輪運費仍是一攤死水，惟隨著歐盟逐步對俄羅斯原油禁運造成歐盟轉往其他地區購油航行距離拉長，VLCC 現貨價格在 8 月中回升到獲利水準，近期運價在十一長假過後再度出現急漲，11 月中收 8.4 萬美元 / 日。

三、中國房地產不景氣對原物料需求下滑影響有限

2022 年受到中國房地產不景氣，對鐵礦砂需求下滑，造成海岬型現貨價格 1-10 月平均 1.48 萬美元 / 日 (-56.8%YoY)，巴拿馬型船現貨價 2.1 萬美元 / 日 (年增率：-22.2%)，靈便型船現貨價 2.29 萬美元 / 日 (年增率：-11.1%)，輕便型船現貨價 2.28 萬美元 / 日 (年增率：-9.2%)，除了海岬型船外，其他三種船型都在獲利水準之上，以輕便型的獲利率最佳。

從以上可以發現，油輪現貨價格持續走高，明年油輪供需即將轉為供不應求，以及現在散裝價格仍在相對低檔盤旋。

因此在景氣確定築底完成，需求轉趨明確後，企業加庫存將導致更多的散裝貨運需求，而散裝航運的個股包含 (1708-TW) 東鹼、(2605-TW)新興、(2606-TW)裕民、(2612-TW)中航、(2617-TW)台航、(2637-TW)慧洋 - KY、(2641-TW)正德、(5608-TW)四維航等個股，就是可以關注的方向。

資料來源：「升息減緩股市進入築底期，散裝產業扮演景氣復甦重要角色」



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