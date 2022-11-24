盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.36%報165.5元，成交8,282張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.36%，24日09:39報165.5元，成交8,282張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲17.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲9.48%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,829 張
- 外資買賣超：+7,416 張
- 投信買賣超：+39 張
- 自營商買賣超：+374 張
- 融資增減：-1,486 張
- 融券增減：+613 張
最新相關新聞
寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.36%，24日09:39報165.5元，成交8,282張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲17.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲9.48%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.57%
$12,857
原投組報酬率
+22.78%
$12,278
投組標的成分
40%
3289
20%
2338
20%
6285
10%
1795
10%