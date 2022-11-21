盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.27%報172.5元，成交6,475張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.27%，21日09:29報172.5元，成交6,475張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲23.4%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.7%。台灣加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,850 張
- 外資買賣超：+7,750 張
- 投信買賣超：-188 張
- 自營商買賣超：+288 張
- 融資增減：-499 張
- 融券增減：+593 張
最新相關新聞
寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.27%，21日09:29報172.5元，成交6,475張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲23.4%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.7%。台灣加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.23%
$12,023
原投組報酬率
+12.84%
$11,284
投組標的成分
40%
3128
20%
6245
20%
6643
10%
2754
10%