盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.27%報172.5元，成交6,475張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.27%，21日09:29報172.5元，成交6,475張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲23.4%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.7%。台灣加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,850 張
  • 外資買賣超：+7,750 張
  • 投信買賣超：-188 張
  • 自營商買賣超：+288 張
  • 融資增減：-499 張
  • 融券增減：+593 張

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