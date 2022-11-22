盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.56%報171.0元，成交5,858張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.56%，22日09:32報171.0元，成交5,858張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲23.84%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.53%。台灣加權指數上漲2.33%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11,109 張
- 外資買賣超：+10,456 張
- 投信買賣超：+224 張
- 自營商買賣超：+429 張
- 融資增減：-499 張
- 融券增減：+593 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.57%
$11,257
原投組報酬率
+6.33%
$10,633
投組標的成分
40%
3441
20%
1760
20%
1342
10%
3163
10%