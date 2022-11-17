盤中速報 - 合一(4743)急拉2.14%報263.0元，成交3,624張

合一(4743-TW)近5分K漲速2.14%，17日09:29報263.0元，成交3,624張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲5.34%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.6%。櫃買指數上漲4.57%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+884 張
- 外資買賣超：+453 張
- 投信買賣超：+315 張
- 自營商買賣超：+116 張
- 融資增減：+1,237 張
- 融券增減：-217 張
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+18.60%
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原投組報酬率
+10.78%
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投組標的成分
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6404
20%
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