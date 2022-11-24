盤中速報 - 台船(2208)急拉2.19%報18.55元，成交1,876張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.19%，24日09:25報18.55元，成交1,876張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價上漲1.37%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌1.51%。台灣加權指數上漲0.49%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,655 張
  • 外資買賣超：-1,618 張
  • 投信買賣超：+9 張
  • 自營商買賣超：-46 張
  • 融資增減：-1,621 張
  • 融券增減：-32 張

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