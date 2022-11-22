盤中速報 - 台船(2208)急拉2.26%報18.15元，成交1,364張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.26%，22日10:57報18.15元，成交1,364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價下跌3.78%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌2.58%。台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+753 張
- 外資買賣超：+844 張
- 投信買賣超：+19 張
- 自營商買賣超：-110 張
- 融資增減：-1,576 張
- 融券增減：-172 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.05%
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原投組報酬率
+23.08%
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投組標的成分
40%
3441
20%
1760
20%
1342
10%
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10%