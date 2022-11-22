盤中速報 - 台船(2208)急拉2.26%報18.15元，成交1,364張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.26%，22日10:57報18.15元，成交1,364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價下跌3.78%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌2.58%。台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+753 張
  • 外資買賣超：+844 張
  • 投信買賣超：+19 張
  • 自營商買賣超：-110 張
  • 融資增減：-1,576 張
  • 融券增減：-172 張

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