盤中速報 - 台船(2208)急拉2.43%報18.95元，成交5,716張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.43%，08日09:06報18.95元，成交5,716張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價上漲23.47%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.05%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-532 張
  • 外資買賣超：-547 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：+1,643 張
  • 融券增減：+354 張

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