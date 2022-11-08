盤中速報 - 台船(2208)急拉2.43%報18.95元，成交5,716張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.43%，08日09:06報18.95元，成交5,716張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲23.47%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.05%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-532 張
- 外資買賣超：-547 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：+1,643 張
- 融券增減：+354 張
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投組標的成分
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