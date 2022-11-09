盤中速報 - 台船(2208)急拉3.01%報18.75元，成交732張

台船(2208-TW)近5分K漲速3.01%，09日09:05報18.75元，成交732張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲22.52%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲6.83%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,314 張
- 外資買賣超：-1,356 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+39 張
- 融資增減：+122 張
- 融券增減：+391 張
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