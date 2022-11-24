盤中速報 - 全新(2455)急跌-2.08%報75.5元，成交4,021張

全新(2455-TW)近5分K跌速2.08%，24日09:18報75.5元，成交4,021張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全新(2455-TW)近5日股價上漲7.78%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.31%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,809 張
- 外資買賣超：+1,644 張
- 投信買賣超：+1,850 張
- 自營商買賣超：+315 張
- 融資增減：-648 張
- 融券增減：+71 張
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+28.94%
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原投組報酬率
+21.37%
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投組標的成分
40%
3289
20%
2338
20%
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