盤中速報 - 全新(2455)急跌-2.08%報75.5元，成交4,021張

全新(2455-TW)近5分K跌速2.08%，24日09:18報75.5元，成交4,021張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全新(2455-TW)近5日股價上漲7.78%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.31%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,809 張
  • 外資買賣超：+1,644 張
  • 投信買賣超：+1,850 張
  • 自營商買賣超：+315 張
  • 融資增減：-648 張
  • 融券增減：+71 張

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