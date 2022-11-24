盤中速報 - 旭富(4119)急跌-2.86%報102.0元，成交2,164張

旭富(4119-TW)近5分K跌速2.86%，24日09:11報102.0元，成交2,164張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
旭富(4119-TW)近5日股價上漲10.42%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲9.48%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+200 張
- 外資買賣超：+199 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+234 張
- 融券增減：+2 張
最新相關新聞
旭富(4119-TW)近5分K跌速2.86%，24日09:11報102.0元，成交2,164張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
旭富(4119-TW)近5日股價上漲10.42%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲9.48%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.94%
$13,494
原投組報酬率
+25.13%
$12,513
投組標的成分
40%
3289
20%
2338
20%
6285
10%
1795
10%