盤中速報 - 旭富(4119)急跌-2.86%報102.0元，成交2,164張

旭富(4119-TW)近5分K跌速2.86%，24日09:11報102.0元，成交2,164張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

旭富(4119-TW)近5日股價上漲10.42%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲9.48%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+200 張
  • 外資買賣超：+199 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+234 張
  • 融券增減：+2 張

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