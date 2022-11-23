證交所：112年事前登記股東會日期 每日上限80家

證交所表示，明 (112) 年每日召開股東常會的公司家數限額為 80 家，但如果近一年股東會電子投票出席股份占已發行股份比重達 50%，且章程載明採用董監候選人提名制者，則不受每日登記 80 家限制。

證交所表示，明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

另外，配合公開發行股票公司股務處理準則之修正，自明年起新增「股東會召開方式登記作業」，請公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式。本項作業不須設定 IC 卡即可登記，測試及正式登記時程比照股東常會日期事前登記作業辦理。

為讓上市櫃及興櫃公司可順利辦理明年股東常會召開日期與召開方式事前登記作業，證交所預計在 11 月、12 月舉辦 2 次模擬測試。

根據證交所規劃，第一次測試作業，設定憑證 IC 卡作業於 11 月 28 日 00:00 起到 12 月 1 日 17:00 止；股東會日期登記作業與股東會召開方式登記作業則自 12 月 2 日 09:00 起到 12 月 2 日 17:00 止。

至於第二次測試部分，設定憑證 IC 卡作業將自 12 月 12 日 00:00 起，迄 12 月 15 日 17:00 止；股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業則自 12 月 16 日 09:00 起到 12 月 16 日 17:00 止。