盤中速報 - 康控-KY(4943)股價急跌至6.36元，跌幅達7.02%

康控-KY(4943-TW)23日10:32股價下跌0.48元，報6.36元，跌幅7.02%，成交2,339張。

康控-KY(4943-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。

近5日股價下跌40.78%，台灣加權指數下跌0.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-84 張
  • 外資買賣超：-84 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-24 張
  • 融券增減：0 張

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