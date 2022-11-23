盤中速報 - 康控-KY(4943)股價急跌至6.36元，跌幅達7.02%

康控-KY(4943-TW)23日10:32股價下跌0.48元，報6.36元，跌幅7.02%，成交2,339張。
康控-KY(4943-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。
近5日股價下跌40.78%，台灣加權指數下跌0.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-84 張
- 外資買賣超：-84 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-24 張
- 融券增減：0 張
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