盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉2.99%報12.0元，成交154張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速2.99%，10日09:08報12.0元，成交154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲11.74%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.89%。台灣加權指數上漲4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-50 張
- 外資買賣超：-50 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-10 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
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