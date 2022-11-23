品牌庫存去化衝擊 瑞軒估今年電視出貨年減2成

全球高通膨打擊消費電子需求，電視產品首當其衝，電視品牌繼組裝廠瑞軒 (2489-TW) 表示，今年下半年旺季拉貨效應並不顯著，包含品牌、供應鏈都以庫存去化為優先考量，目前看第四季出貨將與上季持平，全年電視及顯示器總出貨量則將較去年衰退 2 成，達約 360 萬台。

瑞軒統計今年前三季電視及顯示器出貨量約達 270 萬台、Webcam 及滑鼠等周邊產品則出貨 2000 萬個，全年推估出貨將落在 360 萬台、2600-2800 萬個，年減幅均達約 2 成。

瑞軒表示，今年以來受俄烏戰爭、高通膨等大環境不利因素影響，整體營運動能、需求放緩，工廠稼動率也相對下滑，且下半年以來，不論品牌客戶或是瑞軒自身等供應鏈都積極調整庫存，希望達到健康水位，尤其高單價庫存若無法有效去化，將有跌價損失認列風險。

另一方面，瑞軒今年以來也持續依投資策略規劃持續出售 VIZIO(VZIO-US) 股票，目前持股 VIZIO 比重已降至 5.49%，由於今年 VIZIO 股價波動劇烈，也導致瑞軒業外產生金融評價損失，不過依原始取得成本計算仍有處分利益，因此處分也可望為瑞軒在產業逆風時挹注現金流。

瑞軒第三季本業持穩，加上業外匯兌利益等挹注下，單季由虧轉盈，稅後純益 10.33 億元，每股賺 1.29 元，並帶動今年前三季虧損收斂至 23.34 億元、每股虧損 2.93 元。