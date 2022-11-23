盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至24.35元，漲幅達7.03%

興能高(6558-TW)23日09:21股價上漲1.6元，報24.35元，漲幅7.03%，成交2,087張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲10.17%，台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+66 張
- 外資買賣超：+76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+50 張
- 融券增減：+13 張
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