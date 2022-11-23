盤中速報 - 興能高(6558)急拉2.75%報24.2元，成交1,986張

興能高(6558-TW)近5分K漲速2.75%，23日09:20報24.2元，成交1,986張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲10.17%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌1.24%。台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+66 張
- 外資買賣超：+76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+50 張
- 融券增減：+13 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6643
20%
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20%
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