盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至22.15元，漲幅達7%

興能高(6558-TW)22日09:20股價上漲1.45元，報22.15元，漲幅7%，成交453張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價下跌1.67%，台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+31 張
- 外資買賣超：+43 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：+22 張
- 融券增減：-3 張
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