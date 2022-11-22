盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至22.15元，漲幅達7%

興能高(6558-TW)22日09:20股價上漲1.45元，報22.15元，漲幅7%，成交453張。

興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。

近5日股價下跌1.67%，台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+31 張
  • 外資買賣超：+43 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：+22 張
  • 融券增減：-3 張

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