盤中速報 - 興能高(6558)急跌-2.11%報20.85元，成交162張

興能高(6558-TW)近5分K跌速2.11%，04日09:20報20.85元，成交162張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲26.24%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌1.08%。台灣加權指數上漲0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+201 張
- 外資買賣超：+206 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：+15 張
- 融券增減：+39 張
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投組標的成分
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3454
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20%
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