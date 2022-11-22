金控想以公積配息有但書 且須跟金管會討論

金融股向來是存股族最愛，但許多金控恐面臨明 (2023) 年發不出股利的窘境，有金控提出研議以法定盈餘公積、資本公積來配發股利，此舉是否可行備受矚目，對此，金管會今 (22) 日表示，金控若要以法定盈餘公積、資本公積發放現金股利有但書，且須跟金管會溝通討論。

銀行局主秘侯立洋表示，針對金控發放股利有三點說明，一、金控公司應依照法定資本要求規範、整體經濟環境變化、業務發展計畫、債權人及投資人保護等因素，審慎評估長期資本規劃與股利發放政策，以維持公司資本充實及財務結構健全。

二、對於金控旗下子公司，若要以法定盈餘公積、資本公積來分派現金股利，早在 2012 年，就已請銀行公會轉知本國銀行，就現金股利的發放基礎，應以當年度獲利為原則，法定盈餘公積及資本公積提列之目的主要是運用於風險承擔，若將法定盈餘公積、資本公積按股東原有股份比例發放現金股利，恐影響銀行的風險承擔能力，不利健全經營，要求銀行若要以法定盈餘公積、資本公積配股，須先函報金管會。

此外，銀行財、業務健全標準要符合銀行法第 50 條第 2 項規定的銀行，才能向金管會申請以法定盈餘公積或資本公積分派現金股利，且保險業及證券期貨類也都有類似規範。

侯立洋說明，依據銀行法第 50 條第 2 項規定，分配現金股利後，法定盈餘公積須達到實收資本總額的 75%、最近一年度經會計師查核的資本適足率扣掉現金發放後要達到 12.5%、第一類資本適足率要達到 10.5%、最近金檢沒有備抵呆帳提列不足、逾期放款列報不實、或非授信資產損失準備提列不足情形；董事會通過盈餘分配時，上月底的自行申報逾放比不得超過國銀平均數與 1.5%，備抵呆帳覆蓋率也須達到國銀平均數與 80% 以上；董事會通過盈餘分配的前一年內，未遭罰 100 萬元以上處分等，但獲具體改善或主管機關認可者不在此限。

三、金控集團的資金來自社會大眾，金控公司為子公司經營風險的最終承受者，其健全經營攸關大眾權益及金融安定，股利政策應穩健，金控公司應該參酌上述意旨，來考量法定盈餘公積、資本公積提列之目的，以審酌是否適合用於現金股利的發放，金管會也會適時了解各金控增資、發債、轉投資等財務結構，且密切關注各金控的股利政策。

侯立洋強調，過去的實務上不曾有金控公司以法定盈餘公積、資本公積來配發現金股利，若未來有金控公司擬以此方式發放現金股利，須要先跟金管會討論。至於富邦金今年是資本公積轉增資，且是配發股票股利而不是現金股利，因此不須金管會同意。

證期局表示，證券商部分，也是在 2012 年發放相關函令，若要以法定盈餘公積、資本公積配發現金股利，要在股東會之前申請核准，金管會將審查包括：配發股利後資本適足率仍要維持 250% 以上、會計師出具查核簽證資料必須無保留意見、不能有累積虧損、最近三年不得有重大裁罰等是否符合規定。