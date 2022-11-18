盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.55%報730.0元，成交5,179張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.55%，18日09:46報730.0元，成交5,179張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲23.12%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲16.11%。台灣加權指數上漲7.64%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,657 張
  • 外資買賣超：+1,123 張
  • 投信買賣超：+420 張
  • 自營商買賣超：+114 張
  • 融資增減：+17 張
  • 融券增減：-76 張

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