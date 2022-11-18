盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.55%報730.0元，成交5,179張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.55%，18日09:46報730.0元，成交5,179張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲23.12%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲16.11%。台灣加權指數上漲7.64%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,657 張
- 外資買賣超：+1,123 張
- 投信買賣超：+420 張
- 自營商買賣超：+114 張
- 融資增減：+17 張
- 融券增減：-76 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.18%
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原投組報酬率
+21.37%
$12,137
投組標的成分
40%
1760
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