盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.45%報877.0元，成交1,596張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.45%，22日09:11報877.0元，成交1,596張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲5.42%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.72%。台灣加權指數上漲2.33%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,262 張
- 外資買賣超：+1,079 張
- 投信買賣超：+271 張
- 自營商買賣超：-88 張
- 融資增減：-269 張
- 融券增減：+71 張
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