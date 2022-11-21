盤中速報 - 智擎(4162)急拉2.55%報141.0元，成交13,740張

智擎(4162-TW)近5分K漲速2.55%，21日10:12報141.0元，成交13,740張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價上漲6.88%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.04%。櫃買指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,885 張
  • 外資買賣超：+2,049 張
  • 投信買賣超：+1,523 張
  • 自營商買賣超：+313 張
  • 融資增減：-479 張
  • 融券增減：-23 張

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