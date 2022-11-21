盤中速報 - 上緯投控(3708)急拉2.09%報97.8元，成交1,869張

上緯投控(3708-TW)近5分K漲速2.09%，21日09:53報97.8元，成交1,869張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上緯投控(3708-TW)近5日股價上漲2.81%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲0.51%。台灣加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+408 張
- 外資買賣超：+1,867 張
- 投信買賣超：-1,512 張
- 自營商買賣超：+53 張
- 融資增減：-63 張
- 融券增減：+10 張
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投組標的成分
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