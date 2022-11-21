盤中速報 - 上緯投控(3708)急拉2.09%報97.8元，成交1,869張

上緯投控(3708-TW)近5分K漲速2.09%，21日09:53報97.8元，成交1,869張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上緯投控(3708-TW)近5日股價上漲2.81%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲0.51%。台灣加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+408 張
  • 外資買賣超：+1,867 張
  • 投信買賣超：-1,512 張
  • 自營商買賣超：+53 張
  • 融資增減：-63 張
  • 融券增減：+10 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+26.20%

$12,620

原投組報酬率

+20.88%

$12,088

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    立端

    6245

  • 20%

    M31

    6643

  • 10%

    亞洲藏壽司

    2754

  • 10%

    摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞