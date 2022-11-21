盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.09%報37.5元，成交570張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.09%，21日09:04報37.5元，成交570張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲10.69%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.12%。台灣加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+152 張
- 外資買賣超：+159 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+433 張
- 融券增減：+138 張
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投組標的成分
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3128
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