〈中信金法說〉產險擬三度增資 金控無籌資需求、明年獲利會比今年好

中信金 (2891-TW) 今 (18) 日舉行線上法說會，總經理陳佳文表示，今 (2022) 年深陷防疫險風暴的中信產險，預計三度增資，不過台灣人壽資本足以因應產險增資，至於金控則沒有增資計畫，且金控獲利明年會比今年好。

孫公司中信產險兩次增資共 90 億元，陳佳文表示，中信產險防疫險理賠應該已接近尾聲，不過，預計要啟動第三度增資，時間點落在 11 月，台灣人壽資本足以因應產險增資，因此明年中信金最大利多是防疫險風暴過去。

展望各子公司明年營運，陳佳文表示，台灣人壽明年因美台利差擴大，避險成本會增加，較不利人壽明年營運，不過預期股債市場理論上不該比今年差，但因為避險成本增加，力拚人壽營運可跟今年持平。

陳佳文進一步指出，明年金控獲利主要成長動能還是來自銀行，中信銀是台灣外幣活存最大的銀行，利差擴大有利獲利。去年前三季銀行稅前純益才 80、90 億元，但今年第 2 季底已突破百億、截至第 3 季底甚至已經到 140 億元。存放比基盤不斷擴大亦有獲利，今年有近一成成長，明年可望維持穩定成長。

海外市場方面，陳佳文表示，看好大中華與東南亞、日本，尤其日本沒有升息，轉投資日本銀行東京之星過去比較保守，放款餘額下降，明年有機會反彈。而東南亞供應鏈重組，外資投資比重上升很快，預計經濟成長率有機會超過中國，且中信銀對東南亞布局是國銀中最深，可望受惠。中國經濟受清零政策衝擊，但是人民幣利率不升反降，明年經濟會比今年好一些。中國分行據點今年 9 月稅前來到 20 億元亦創歷史新高，所以明年步步為營仍有機會；而香港據點是中信銀海外存款的最大基盤，亦會相當不錯。

陳佳文表示，日本、東南亞都有望受惠經濟好轉，中國大陸亦可比今年好，因此明年銀行獲利動能依舊看好，有機會再創新高，保險持平，所以整體來說，金控會比今年更好。