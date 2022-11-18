盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.11%報168.5元，成交24,854張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.11%，18日10:42報168.5元，成交24,854張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲14.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.8%。台灣加權指數上漲7.64%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,192 張
- 外資買賣超：+7,286 張
- 投信買賣超：-316 張
- 自營商買賣超：+222 張
- 融資增減：-144 張
- 融券增減：+733 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.70%
$12,770
原投組報酬率
+19.31%
$11,931
投組標的成分
40%
1760
20%
6245
20%
3081
10%
3207
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