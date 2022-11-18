盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.11%報168.5元，成交24,854張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.11%，18日10:42報168.5元，成交24,854張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲14.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.8%。台灣加權指數上漲7.64%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,192 張
  • 外資買賣超：+7,286 張
  • 投信買賣超：-316 張
  • 自營商買賣超：+222 張
  • 融資增減：-144 張
  • 融券增減：+733 張

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投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    立端

    6245

  • 20%

    聯亞

    3081

  • 10%

    耀勝

    3207

  • 10%

    富邦臺灣中小A級動能50ETF基金

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