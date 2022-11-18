盤中速報 - 新鉅科(3630)股價大漲至33.75元，漲幅達7.14%

新鉅科(3630-TW)18日09:59股價上漲2.25元，報33.75元，漲幅7.14%，成交6,424張。

新鉅科(3630-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。

近5日股價上漲14.55%，櫃買指數上漲5.72%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+164 張
  • 外資買賣超：+164 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-136 張
  • 融券增減：+110 張

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