盤中速報 - 新鉅科(3630)股價大漲至30.9元，漲幅達7.85%

新鉅科(3630-TW)17日09:19股價上漲2.25元，報30.9元，漲幅7.85%，成交695張。
新鉅科(3630-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。
近5日股價上漲3.06%，櫃買指數上漲4.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+116 張
- 外資買賣超：+116 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+15 張
- 融券增減：+9 張
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