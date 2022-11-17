〈陸港盤後〉中國央行示警通膨可能加速 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周四（17 日）收盤齊跌，滬指跌 0.15%，原因是中國央行示警通膨可能加速，這意味進一步寬鬆空間可能有限。

滬指周四跌 0.15% 報 3,115.43 點，深成指跌 0.13% 報 11,221.45 點，創業板指跌 0.71% 報 2,385.86 點；兩市成交額合計人民幣 9,131 億元，「北向資金」淨買入 14.09 億元。

半導體、軟體類股午後大幅拉升，鋰礦、光電、儲能族群同步走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.15%，恒生科技指數重挫 2.2%。

中國央行周三公布第 3 季貨幣政策執行報告，表示「高度重視未來通膨升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化。」

分析師表示，中國央行公布的最新報告顯示，央行可能將重心轉移至防範經濟風險，並可能避免提出更多刺激措施。方正證券提醒投資人，這次央行刪除「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能」的措詞。

方正證券固定收益分析師 Zhang Wei 說，這「可能預示年底前降息、降準的可能性降低」。

趙偉等國金證券分析師周四也在報告中寫道：「流動性環境最寬鬆時期可能已經過去，在側重防範風險下，進一步寬鬆空間將受到限制。」

網易 (09999-HK) 股價周四收盤重摔逾 9%，利空是暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）宣布將結束雙方長達 14 年的合作關係，暫停中國多數遊戲服務。

鑒於《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》等遊戲在中國市場具重大影響力，網易和暴雪娛樂解約，玩家普遍關心是否會有新代理商「接盤」。

美團 (03690-HK) 股價周四收盤也驟跌逾 5%，利空是騰訊 (00700-HK) 「配息式減持」。騰訊周三宣布將派發 9.58 億股美團股票，作為特別股息，占騰訊持有美團股份的比率超過 90%。