中國央行示警通膨可能加速 進一步寬鬆空間恐有限

中國央行周三（16 日）公布第 3 季貨幣政策執行報告，示警隨著經濟整體需求回升，通膨可能加速，這意味進一步寬鬆空間可能有限。

央行在報告中說：「高度重視未來通膨升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化。不斷夯實國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好妥善應對，保持物價水準基本穩定。」

與第 2 季報告相比，央行刪除「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能」的表述，但仍表示要增強穩健貨幣政策實施力道，堅持不搞「大水漫灌」，為實體經濟提供更有力、更高品質的支持。

央行並說，要保持流動性合理充裕，指導政策性、開發性銀行用好用足政策性開發性金融工具額度和人民幣 8,000 億元新增信貸額度，引導商業銀行擴大中長期貸款核放，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，力爭經濟運行實現更好結果。

分析師表示，中國央行公布的最新報告顯示，央行可能將重心轉移至防範經濟風險，並可能避免提出更多刺激措施。方正證券提醒投資人，這次央行刪除「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能」的措詞。

方正證券固定收益分析師 Zhang Wei 說，這「可能預示年底前降息、降準的可能性降低」。

趙偉等國金證券分析師周四也在報告中寫道：「流動性環境最寬鬆時期可能已經過去，在側重防範風險下，進一步寬鬆空間將受到限制。」

與全球物價飆升相比，今年來中國的通膨相對溫和，這很大程度是封鎖令衝擊消費者和企業活動。今年來中國人民銀行已兩度下調主要利率，並在其他主要央行緊縮貨幣政策之際，保持相對寬鬆。