【盤中熱點】指數漲多回落，載板震盪光學鏡頭強勢，生技族群成焦點

一、指數漲多回落，光學鏡頭強勢

1. 指數漲多回落

自 11 月以來指數強彈 11%，其中 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科雙雙強漲約 22%，成為帶動本波指數的關鍵個股之一，歷經短線強漲後，目前下跌 61 點，預估量為 2510 億。

盤面上來看，漲點貢獻多方指標依序為 (3008-TW) 大立光、(1101-TW)台泥、(2308-TW)台達電、(1303-TW)南亞、(6506-TW)台塑化，造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(1605-TW)華新、(2317-TW)鴻海、(2454-TW)聯發科。

其中 (3008-TW) 大立光成為本日盤面的重點，透過漲跌情況可以發現，台積電、聯發科下挫，是造成大市壓抑關鍵因素，因此台積電的走勢，或會影響指數跌幅是否收斂。

在盤面相對有壓時，市場關注焦點就容易轉至中小型股或個別族群，

2.IC 載板轉趨震盪，光學鏡頭齊揚

日前 IC 載板如 (8046-TW) 南電、(3037-TW)欣興、(3189-TW)景碩、(4958-TW)臻鼎 - KY 等個股因南電法說後一度成為盤面的焦點，但近期轉趨震盪。

就產業的角度而言，IC 載板仍是未來趨勢，主要是 ABF 載板主要的應用端計算能力比較快、運算較強的晶片上，當中網通、伺服器的應用對載板層數與面積皆提升，良率不佳也令缺口擴大。

而根據最新資料顯示，輝達第三季營收優於預期，其中資料中心成長 31%，這就會令市場對於伺服器有了更多想像，也因此即便伺服器未來可能面臨雲端服務商下修資本支出影響，但就近期而言仍具成長動能，也因此除 ABF 載板族群外，伺服器相關個股如 (6669-TW) 緯穎、(3533-TW)嘉澤、(3653-TW)健策、(2368-TW)金像電、(6213-TW)聯茂等個股，仍是可以留意的方向。

在 IC 載板轉趨震盪後，本日大立光表現強勢，而這原因主要是外資分析師認為未來蘋果手機鏡頭將從望遠鏡頭升級到摺疊鏡頭，同時華為手機出貨量也有反彈的態勢，而大立光在此領域技術相較領先，因此被認為是主要的受惠者，消息一出也帶動本日資金湧入光學族群，包含 (3441-TW) 聯一光、(3630-TW)新鉅科、(4976-TW)佳凌、(6209-TW)今國光、(3019-TW)亞光、(3059-TW)華晶科、(3406-TW)玉晶光等個股皆有相當強勢的表現，在整個族群齊揚的背景下，也代表當前市場信心並未因台積電的走弱受到影響。

二、櫃買走高，櫃生技族群成焦點

1. 櫃買走高，生技族群成焦點

即使本日指數下跌，但櫃買指數卻逆勢走強，其中櫃生技強勢是主要因素，日前提及資金有轉移的現象，而今觀察盤面其比重在本日飆升至逾 30%，盤面包含 (1760-TW) 寶齡富錦、(6472-TW)保瑞、(1795-TW)美時、(6589-TW)台康生技、(6446-TW)藥華藥等生技個股皆有強勢表現，但部分個股已經出現開高走低甚至翻黑的情況，且成交比重達到 30% 遠高於平均比重的 12%，並不是一個常態性現象，若有量大不漲的情況，短期走勢可能會較為波動。

三、陪你看盤勢猜漲跌

指數半年線前遇壓，短期有回落可能

本波指數強彈近兩千點，權值個股的走強是主要的關鍵因素，但當前不論是指數、或是主要帶領指數如 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科等個股其技術指標都出現過熱的情況，指標的過熱容易使得市場轉趨觀望，就可能出現較大幅度的回落，但往好處想是市場已經不若先前悲觀，也因此若未來大市有所回落，櫃買指數的表現，就會再次成為盤面主要關注的重點。



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