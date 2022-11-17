盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.28%報128.5元，成交11,751張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.28%，17日10:49報128.5元，成交11,751張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價上漲23.22%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.6%。櫃買指數上漲4.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,611 張
- 外資買賣超：+2,980 張
- 投信買賣超：+1,212 張
- 自營商買賣超：+419 張
- 融資增減：+1,892 張
- 融券增減：+369 張
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AI優化後報酬率
+24.02%
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原投組報酬率
+17.05%
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投組標的成分
40%
6404
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