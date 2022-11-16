盤中速報 - 台康生技(6589)急拉3.28%報126.0元，成交1,771張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速3.28%，16日09:05報126.0元，成交1,771張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台康生技(6589-TW)近5日股價上漲16.91%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.84%。櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,171 張
  • 外資買賣超：+1,673 張
  • 投信買賣超：+298 張
  • 自營商買賣超：+200 張
  • 融資增減：+1,970 張
  • 融券增減：+190 張

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