盤中速報 - 今國光(6209)股價大漲至28.1元，漲幅達7.05%

今國光(6209-TW)17日09:34股價上漲1.85元，報28.1元，漲幅7.05%，成交1,594張。
今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。
近5日股價上漲6.06%，台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+219 張
- 外資買賣超：+247 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-28 張
- 融資增減：+150 張
- 融券增減：+5 張
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