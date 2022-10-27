盤中速報 - 合一(4743)股價拉至漲停，漲停價232.0元，成交11,798張

合一(4743-TW)27日12:50上漲21元，股價漲停報232.0元，委買25張、委賣483張，成交11,798張。

主要業務為新藥開發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌6.19%。

合一(4743-TW)近5日股價下跌8.86%，櫃買指數下跌3.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,236 張
  • 外資買賣超：+1,466 張
  • 投信買賣超：-55 張
  • 自營商買賣超：-175 張
  • 融資增減：-866 張
  • 融券增減：+50 張

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