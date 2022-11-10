盤中速報 - 合一(4743)急跌-2.19%報246.0元，成交3,267張

合一(4743-TW)近5分K跌速2.19%，10日09:14報246.0元，成交3,267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲0.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.57%。櫃買指數上漲3.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+652 張
- 外資買賣超：+574 張
- 投信買賣超：+164 張
- 自營商買賣超：-86 張
- 融資增減：+260 張
- 融券增減：-73 張
最新相關新聞
合一(4743-TW)近5分K跌速2.19%，10日09:14報246.0元，成交3,267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲0.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.57%。櫃買指數上漲3.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.00%
$13,600
原投組報酬率
+28.62%
$12,862
投組標的成分
40%
6532
20%
6104
20%
3141
10%
6719
10%