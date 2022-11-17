盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.72%報170.0元，成交35張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.72%，17日09:10報170.0元，成交35張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲7.17%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.42%。台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+129 張
  • 外資買賣超：+132 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：-33 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+17.95%

$11,795

原投組報酬率

+10.22%

$11,022

投組標的成分

  • 40%

    通訊-KY

    6404

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 10%

    德微

    3675

  • 10%

    貝萊德中國基金 D2 美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞