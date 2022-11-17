盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.72%報170.0元，成交35張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.72%，17日09:10報170.0元，成交35張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲7.17%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.42%。台灣加權指數上漲6.59%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+129 張
- 外資買賣超：+132 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-33 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+17.95%
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原投組報酬率
+10.22%
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投組標的成分
40%
6404
20%
4763
20%
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