盤中速報 - 大立光(3008)急拉2.11%報2170.0元，成交203張

大立光(3008-TW)近5分K漲速2.11%，17日09:04報2170.0元，成交203張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大立光(3008-TW)近5日股價上漲8.95%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.76%。台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,312 張
  • 外資買賣超：+1,058 張
  • 投信買賣超：+394 張
  • 自營商買賣超：-140 張
  • 融資增減：-232 張
  • 融券增減：+17 張

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