盤中速報 - 大立光(3008)急拉2.11%報2170.0元，成交203張

大立光(3008-TW)近5分K漲速2.11%，17日09:04報2170.0元，成交203張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大立光(3008-TW)近5日股價上漲8.95%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.76%。台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,312 張
- 外資買賣超：+1,058 張
- 投信買賣超：+394 張
- 自營商買賣超：-140 張
- 融資增減：-232 張
- 融券增減：+17 張
最新相關新聞
大立光(3008-TW)近5分K漲速2.11%，17日09:04報2170.0元，成交203張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大立光(3008-TW)近5日股價上漲8.95%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.76%。台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.49%
$13,349
原投組報酬率
+26.30%
$12,630
投組標的成分
40%
6404
20%
4763
20%
3128
10%
3675
10%