盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.52%報81.5元，成交4,989張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.52%，16日12:57報81.5元，成交4,989張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲14.52%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.84%。櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,957 張
- 外資買賣超：+3,890 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：+74 張
- 融資增減：-553 張
- 融券增減：-127 張
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+31.95%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
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