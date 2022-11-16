〈能源盤後〉供應趨緊支撐 原油自早盤3周低點逆轉收高

原油期貨價格周二 (15 日) 擺脫早盤跌勢，收盤走高。稍早因交易者持續權衡石油需求前景，WTI 原油和 Brent 原油期貨盤中價格下跌至 3 周以來最低點。

供應減少的跡象提供了期貨價格一些支撐力。國際能源署 (IEA) 周二示警，全球供應趨緊，係因歐盟對俄羅斯石油的禁令將於 12 月初生效。

美元走強也正在影響美國商品市場，包括石油和天然氣。

新聞報導稱，俄羅斯導彈襲擊北約成員國波蘭，隨後午盤股市波動，但初步對石油和天然氣領域的影響有限。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.05 美元或 1.2%，收每桶 86.92 美元，盤中低點達 84.06 美元。周一該期貨收低 3.5%

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 72 美分或 0.8%，收每桶 93.86 美元，但盤中低點達 91.53 美元。

根據 FactSet ，WTI 原油和 Brent 原油周二盤中價格均觸及 10 月 25 日以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.5161 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 3.6351 美元。

12 月交割的天然氣價格上漲 1.7%，收每百萬 Btu 6.034 美元。

市場驅動力

IEA 周二報告指出，隨著歐洲對俄羅斯原油進口的禁令和價格上限機制將生效，數周內俄羅斯石油出口量就會減少 100 萬桶 / 日以上。

IEA 也將今年全球石油需求預測上修 17 萬桶 / 日，達每日 9980 萬桶，對 2023 年預期則上調 13 萬桶 / 日，達每日 1.014 億桶。

石油輸出國組織 (OPEC) 周一發布月報，將今年全球石油需求的預測下調 10 萬桶 / 日，降至每日 250 萬桶，同時小幅修正供應預期，暫不改變全球經濟成長預期。

OPEC 示警，油市場面臨相當大的不確定性。價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示：「雖然這是一個大膽的聲明，但現實是，根據他們自己的數據，石油市場緊繃程度為逾十年來之最。」

市場繼續尋找主要石油消費國的經濟樂觀跡象或新擔憂。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「雖然中國當局已在討論經濟重啟的議題，但離實施還有一大段距離。」

與此同時，DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 將早盤油價走跌歸因於「實體和金融市場的發展」。

「美元在接近主要技術支撐位後出現一些買盤興趣…… 因為歐元正在突破長期技術阻力位。這恐證明美元在經歷 6 周修正後，開始要繼續其長期走強趨勢，石油市場對此可能性感到擔憂。」

ICE 美元指數周二稍晚上升 0.1% 至 106.78，但本月迄今已上升 10% 以上。美元走強會令美元計價的大宗商品價格承壓，包括石油。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，本周中期焦點應該落在美國石油庫存數據。他稱，雖然商業原油庫存最近有所增加，但這通常是「以美國戰略石油儲備量 (SPR) 進一步下降作為代價。」

能源資訊署 (EIA) 周三上午將發布上周美國石油供應報告。 根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量下降 40 萬桶、汽油供應量下降 80 萬桶，以及蒸餾油供應量下降 50 萬桶。