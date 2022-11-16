外資連四買台積電9.86萬張 大賣元大台灣50反1 9.55萬張

外資今 (16) 日再買超台股 58.07 億元，期貨淨多單增加 4341 口至 9139 口，個股方面，外資再買台積電 9669 張，連四天共買 9.86 萬張；賣超方面，除了大賣元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 9.55 萬張外，也調節面板雙虎共逾 2.7 萬張。

外資今日買超最多的是華新 3.55 萬張、另有台玻 4953 張、興富發 4845 張、榮剛 4756 張等傳產，電子股除了台積電外，還有華邦電 8042 張、日月光投控 7634 張、旺宏 5136 張、佳世達 4753 張。

金融股中，外資買超較多的有台企銀 7283 張、中信金 6233 張、永豐金 5846 張，同時也買超元大台灣 50 4730 張。

外資賣超最多的個股則是華航 1.89 萬張，再來依序是台泥 1.87 萬張、群創 1.48 萬張、聯電 1.4 萬張、友達 1.26 萬張、玉山金 8586 張、統一 6616 張、遠傳 6023 張、陽明 5802 張、大成鋼 5381 張。

投信買超依序為新唐 2890 張、裕民 1620 張、聯電 1322 張、聯詠 967 張、元太 962 張、台康生技 914 張、智擎 800 張；賣超最多則是華通 2711 張、漢翔 2533 張、台玻 2318 張、中華電 2109 張、奇鋐 1507 張、友達及遠傳各逾 1200 張，中磊 1088 張等。