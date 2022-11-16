玉山金控連續8年榮獲「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽

「TCSA 台灣企業永續獎」於今（16）日舉辦頒獎典禮，玉山金控 (2884-TW) 連續 8 年榮獲最高殊榮「台灣十大永續典範企業獎」，蟬聯服務業組第 1 名，同時囊括 TCSA 永續單項績效獎 8 項、永續報告書獎白金獎及「GCSA 全球企業永續獎」永續報告書獎金獎，總計榮獲 11 個獎項，是獲獎數最多的金融業，創下台灣金融業的最佳紀錄！

評審委員指出，玉山金控將 ESG 永續發展的堅持與追求，規劃為具體可執行的永續發展藍圖，深入企業經營管理 CSOP（Culture、Strategy、Organization、People）四大面向：建構永續企業文化、策略、組織與人力培育。在溫室氣體減排部分，玉山是台灣第 1 家、亞洲第 2 家完成 SBT 目標審查的金融業，並於 2022 年加入 RE100，充分展現邁向企業永續之路的決心。

TCSA 台灣企業永續獎評選方式採用全面性考核企業永續性及 ESG 續效内容，歷屆十大典範獲獎企業及企業永續綜合績效獎項更被國內外投資機構及法人視為 ESG 投資重要參考指標。玉山金控自 2015 年參與企業永續綜合績效評選，連續榮膺台灣十大永續典範企業金融業第 1 名。在永續單項績效獎方面，玉山金控今年獲頒氣候領袖獎、人權實踐與發展領袖獎、性別平等領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎、透明誠信領袖獎、人才發展領袖獎及創意溝通領袖獎，顯示玉山在 ESG 領域長期深耕與具體成果，獲得評審的肯定。

獲獎是榮譽更是對社會的責任，在邁向永續發展的道路上，玉山朝 2050 年淨零排放銀行的目標邁進，宣示 2030 年營業據點 100％使用再生能源，減碳範疇除自身營運範圍外，也包括金融業最關鍵的投融資部位、承諾 2035 年全面撤煤，將資金導入低碳及再生能源產業並發展碳資產管理機制等。未來，玉山將持續運用創新的方式將 ESG 融入金融本業，繼續發揮影響力，矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行；持續透過金融影響力，攜手志同道合的顧客及企業夥伴以行動實踐永續，共同開創美好的新未來。