二大產品帶動 優群明年營收估增雙位數

連接器廠優群 (3217-TW) 今 (16) 日召開法說，總經理劉興夏指出，第四季估持平第三季，明年在 DDR 5 的滲透率提升下，Long DIMM 單價及出貨可望攀升，加上應用在美系手機的微型沖壓件出貨倍增，明年整體營收可望雙位數成長。

劉興夏表示，DDR5 的平均單價 (ASP) 高於 DDR 4 一倍，預計到明年還會有 5 成以上的價差，主要產品來看，SO-DIMM 目前市佔率約 15%，明年目標提升至 3 成，雖然因為筆電衰退，明年出貨量不一定會增加，但單價提升下，可望支撐營收持平。

Long DIMM 方面，劉興夏直言，會是明年公司的關鍵動能，主要是明年 DDR 5 在伺服器滲透率會有比較明顯的提升，過去在 Long DIMM 起步較晚，市佔率只有 10% 多，明年目標提升到 20% 以上。

至於微型沖壓件，Metal Bar 應用在美系手機客戶中的 SIP 模組，今年雖然客戶採用量減少，但明年有二個專案，出貨量將翻倍；M.2 Connector 以及 USB TYPE C 則估計持平。綜合五大產品表現來看，整體營收可望雙位數成長。

從優群產品營收比重來看，SO-DIMM 佔 36%、M.2 Connector 29%、USB TYPE C 11%、Metal Bar 5%、Long DIMM 6%、RF Connector 2%、PCIe 4%、其他 7%；市場應用比重上，電腦及消費性電子佔 75-80%，伺服器及通訊 8-10%、行動及穿戴式裝置 5-7%、車用 1-3%、工業 1-3%。