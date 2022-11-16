中鋼12月盤價開出連3平 鋼市供需調整近尾聲

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日開出 12 月盤價，考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，因此 12 月盤價以平盤開出、連 3 個月持平。

中鋼表示，鋼材基本面未大幅改變，供給端方面，鋼廠規劃高爐檢修順勢減產的情況持續增加，預計全球鋼廠減產規模超過 7 千萬噸；需求端方面，末端需求雖仍處於低檔，但漸漸步入改善期，尤其中國發佈優化防疫 20 條措施，可望緩和動態清零對經濟活動之衝擊。

原料價格方面，近期煉焦煤價格受澳洲水災、能源用燃煤需求疊加影響，每公噸價格突破 320 美元，鐵礦價格每公噸維持 90 美元上下，高爐煉鋼成本支撐鋼價。

主要國家鋼價來看，日本東京製鐵、印度鋼廠 11 月內銷價格維持平盤；中國大陸寶武、鞍本等鋼廠 12 月盤價平板類產品皆以平低盤開出，每公噸調降人民幣 0-200 元主要仍是市場信心及需求低迷所致，未來在鋼廠減產穩價下，有助鋼市縮短修正週期。

中鋼表示，全球用鋼產業自今年 5 月起經歷半年以上的供需調整，下游庫存同步穩定去化，加上鋼廠減產及煉鋼原物料成本支撐下，遞延的剛性補庫需求可期。

中鋼進一步指出，考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道因此 12 月開出平盤，並持續搭配多元配套方案，協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。