盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.01%報71.0元，成交3,393張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.01%，09日10:17報71.0元，成交3,393張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲2.77%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.67%。櫃買指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,486 張
  • 外資買賣超：-4,365 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-123 張
  • 融資增減：+396 張
  • 融券增減：+281 張

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