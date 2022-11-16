生態圈發威 LINE Pay突破1100萬用戶數 每0.05秒就有1筆交易

行動支付龍頭 LINE Pay 今 (16) 日宣布，在生態圈發威下，全台用戶數正式突破 1100 萬戶，且今 (2022) 年前 10 月交易額年增近 4 成，平均每 0.05 秒就有 1 筆 LINE Pay 交易，雙 11 當日更創每秒 32 筆交易筆數的好成績。

據統計，LINE Pay 目前全台支付據點突破 42.5 萬處，支付場域涵蓋日常生活採買、旅遊、餐飲茶飲、外送到量販 Outlet 等線上線下通路，用戶數也於今年 10 月正式突破 1100 萬戶，廣受民眾喜愛的 LINE POINTS 點數回饋信用卡及簽帳金融卡發卡數更突破 676 萬張。

同時，LINE Pay 行動支付及綁定 LINE Pay 的點數回饋實體卡兩者總交易量持續提升，累計今年 1-10 月交易總金額突破 4,342 億元，較去年同期成長近 4 成，總交易筆數超過 5.4 億筆較去年同期成長 5 成，等同每 0.05 秒就有 1 筆 LINE Pay 交易，顯見民眾對 LINE Pay 的信賴與喜愛。

今年雙 11 檔期，LINE Pay 攜手多元通路品牌包含 momo 購物網、PChome 線上購物、中華航空、新光三越、UNIQLO 網路商店及各大美妝專櫃品牌等齊祭優惠回饋，累計 11 月 1 日到 11 日活動檔期間，LINE Pay 行動支付及點數回饋實體卡共締造超過 193 億元交易額，較去年同期成長超過 27%，累計達 2306 萬筆交易，亦較去年同期成長 46%。

其中，11 月 11 日單日就達 279 萬筆，等同每秒創 32 筆 LINE Pay 交易。LINE Pay 表示，進入年末消費旺季，LINE Pay 也將針對用戶消費主力包含海外出國機票、電商購物、年末聚餐、運勢占卜等再祭出各項回饋好康。