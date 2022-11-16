美中科技戰加劇 資誠：台業者可轉移投資陣地避風險

美中半導體衝突加劇，資誠聯合會計師事務所表示，我半導體出口到中國的金額占總出口比重達 6 成，隨著美對中壓制力道加大，台灣業者可透過轉移投資陣地避開地緣政治風險，但也要評估市場規則與投資效益。

根據財政部統計，去 (2021) 年台灣半導體出口中國的金額占整體出口的比重達 60.3%，對中國市場依賴程度極高，在美國對中國半導體產業的壓制力道持續加大，我半導體必須有效管控可能發生的風險並及早進行布局準備。

資誠聯合會計師事務所新竹分所所長暨半導體產業負責人鄭雅慧表示，短期觀察，先進製程技術產品出口及當地生產相關業者將首當其衝，雖可透過向美國政府申請取得生產供應的許可，但效期有限且未來是否能持續得到授權仍是未知數。

另一方面，成熟製程相關業者雖然在出口及生產方面並未受到限制，但長期間觀察，中國在先進製程發展受到限制下，必定加大對成熟製程產品的發展與支持力道，加上中國本土廠商在成熟製程產品技術已有一定基礎，未來其國產替代速度勢必加快，成熟製程產品自給率將持續提升，台灣相關業者未來的市場發展空間也將因而受限。

鄭雅慧指出，在美國制裁措施宣布後，已經引起大批外資半導體企業考慮退出中國大陸市場，提醒業者必須即早進行客戶及產業鏈分散布局的規劃，除了回台加大投資力道或前進美國、歐洲、日本等先進國家之外，也可考慮隨著科技終端設備產業鏈腳步，前進東南亞等國家。

鄭雅慧說，在台灣半導體業者海外投資規劃方面，雖然全球各國都提出優惠措施作為招商引資的工具，但獎勵措施及申請方式都不相同，取得優惠後的監督、稽核機制也大相逕庭，企業投資布局前應熟悉遊戲規則才能有效評估其效益與相關限制，以免陷入補貼機制可望而不可及的窘境。