盤中速報 - 嘉聯益(6153)急跌-2.21%報28.7元，成交2,394張

嘉聯益(6153-TW)近5分K跌速2.21%，16日09:12報28.7元，成交2,394張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉聯益(6153-TW)近5日股價上漲0.17%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲7.43%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,735 張
- 外資買賣超：-3,518 張
- 投信買賣超：+1,344 張
- 自營商買賣超：-561 張
- 融資增減：+978 張
- 融券增減：-234 張
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