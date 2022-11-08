盤中速報 - 撼訊(6150)股價拉至漲停，漲停價74.0元，成交1,540張

撼訊(6150-TW)08日09:01上漲6.7元，股價漲停報74.0元，委買1,076張，成交1,540張。

主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲6.06%。

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲8.2%，櫃買指數上漲5.21%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+31 張
  • 外資買賣超：-118 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+149 張
  • 融資增減：-253 張
  • 融券增減：+200 張

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